В Чернигове учителя физкультуры местного лицея обвинили в педофилии. Педагог уже уволен, открыто уголовное дело.

Об этом сообщил и.о. мэра города Александр Ломако.

С жалобой на учителя обратились родители, чьи дети учатся в четвёртом классе.

"Когда начали разбираться в ситуации, то оказалось, что этот мужчина ранее работал в другой школе города, откуда его уволили после аналогичных обращений родителей", — сообщил Ломако.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук написал в своём телеграм-канале, что пообщался с родителями потерпевших и сообщил дополнительные подробности.

Подозревается 58-летний отец троих детей, который шесть лет работал в лицее, а до этого — в другой школе.

"Факты домогательств массово подтверждают девочки из обоих учебных заведений и особенно откровенно те, кто уже школу закончил. Именно они и рассказывают, что жаловались педагогам, руководству школ на сексуальные домогательства, но никакой реакции не было… и педофил продолжал своё грязное дело", — пишет Мосийчук.

Директор лицея ушла на долгосрочный больничный. Полиция, по словам Мосийчука, расследуют дело "очень хило", пострадавших девочек и их родителей не допрашивали, а подозреваемому даже не пытались избрать меру пресечения.

Ранее из колледжа искусств в Черновцах уволили преподавателя из-за подозрений в растлении детей.

Мы также сообщали, что в Киеве поймали педофила, который развращал свою восьмилетнюю падчерицу и снимал процесс на фото и видео.