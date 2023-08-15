В Киевской области задержали 57-летнего мужчину, который насиловал свою 13-летнюю внучку. Девочка записала видео преступления и отправила файлы в полицию.

Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

"14 августа в Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение с записанными малолетней видеофайлами о совершении сексуального насилия в отношении нее", - говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, пользуясь возможностью уединения с девочкой, мужчина заставлял ребенка вступать в половой акт.

Во время обысков у него дома нашли дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении ребенка.

Насильника уже поместили в СИЗО, ему грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Киевской области поймали мужчину, который больше года неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь.

А на Закарпатье задержали женщину и ее сожителя, которые насиловали малолетнюю девочку. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла сожителю.