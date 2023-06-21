В Киевской области мужчина более года неоднократно насиловал свою насиловал 13-летнюю дочь.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в своем телеграм-канал.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Броварской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый по месту своего жительства в течение 2021 года и января – февраля 2022 года неоднократно насиловал 13-летнюю дочь", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

"С 2014 года семья, где кроме пострадавшей воспитывается еще двое детей, состоит на учете в службе по делам детей и семьи, как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. В настоящее время все дети изъяты из семьи", - сообщает прокуратура.

Ранее мы писали, как в Сумах двое полицейских изнасиловали шестнадцатилетнюю девочку. На данный момент, полицейские, которые подозреваются в совершении преступления не задержаны. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом месяце полицейские Киевской области задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании четырехлетней девочки в Броварах. Задержанным оказался уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.