В Австралии 45-летнего бывшего воспитателя обвинили в изнасиловании 91 ребенка, съемке педофильских сексуальных сцен на видео и распространении видео издевательств в интернете.

Об этом сообщает ВВС.

Как установила полиция, мужчина, чье имя не раскрывается, в течение 15 лет охотился на девочек в детских садах и центрах в Австралии, а также за рубежом.

Перед арестом в полицию Квинсленда дважды сообщали о преступнике, но следователи не находили достаточных доказательств для принятия мер. В итоге его арестовали в августе 2022 года, но правоохранителям потребовался еще год, чтобы провести расследование и установить предполагаемых жертв.

Личности 87 австралийских детей, которых, предположительно, изнасиловал мужчина, удалось установить, с их семьями связались. Некоторые из них уже стали совершеннолетними. Сейчас австралийские власти работают с международными коллегами, чтобы связаться еще с четырьмя предполагаемыми жертвами за рубежом.

Правонарушения зафиксированы в 10 детских садах австралийского штата Квинсленд, по одному в Новом Южном Уэльсе и в неназванной стране. Мужчина работал и в других детских садах, но полиция считает, что там он не совершал преступлений.

Всего бывшему воспитателю предъявили 246 обвинений, связанных с сексуализированным насилием над несовершеннолетними, и 673 обвинения, касающиеся непристойного поведения. Кроме того, мужчине предъявлены сотни обвинений за съемку и распространение материалов с жестоким обращением с детьми. Полиция утверждает, что преступник записывал все свои надругательства, на его устройствах нашли 4000 изображений и видео с несовершеннолетними.



Австралийские правоохранители говорят, что это один из самых ужасных случаев, которые они когда‑либо видели.

"Это за гранью чьего-либо воображения, что этот человек сделал с детьми. Вы стараетесь не удивляться после долгого времени в полиции… но это ужасающий случай", - сказала помощница комиссара Австралийской федеральной полиции Джастин Гоф.

Магистратский суд Брисбена рассмотрит дело педофила 21 августа.

В мае мы сообщали, что полицейские Киевской области задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании четырехлетней девочки в Броварах.

А на днях мы писали о задержании в Киеве полицейского, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки.