Подтвердился инсайд "Страны" о задержании в Киеве полицейского, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки.

Подробности о деле опубликованы на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

По данным правоохранителей, жертвой 44-летнего участкового офицера бучанской полиции стала девочка, которая приходила в гости к его падчерице. До этого полицейский неоднократно ухаживал за девочкой, отправлял сообщения на личный телефон и т.д.

По месту работы и проживания подозреваемого проведены обыски. Решается вопрос о мере пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Также проверяется возможность совершения подозреваемым аналогичных преступлений.

Ранее мы рассказывали, что весной в Черкассах двое полицейских были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 18-летней девушки. Медицинская экспертиза установила наличие телесных повреждений у жертвы.

А в Сумах двое работников полиции изнасиловали шестнадцатилетнюю девочку. Им грозит до пяти лет лишения свободы.