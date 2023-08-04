Появились подробности о киевском полицейском, изнасиловавшем десятилетнюю девочку
Подтвердился инсайд "Страны" о задержании в Киеве полицейского, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки.
Подробности о деле опубликованы на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.
По данным правоохранителей, жертвой 44-летнего участкового офицера бучанской полиции стала девочка, которая приходила в гости к его падчерице. До этого полицейский неоднократно ухаживал за девочкой, отправлял сообщения на личный телефон и т.д.
По месту работы и проживания подозреваемого проведены обыски. Решается вопрос о мере пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу без права внесения залога.
Также проверяется возможность совершения подозреваемым аналогичных преступлений.
Ранее мы рассказывали, что весной в Черкассах двое полицейских были задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 18-летней девушки. Медицинская экспертиза установила наличие телесных повреждений у жертвы.
А в Сумах двое работников полиции изнасиловали шестнадцатилетнюю девочку. Им грозит до пяти лет лишения свободы.