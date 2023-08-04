В Киеве задержан офицер полиции по подозрению в изнасиловании десятилетней девочки.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

"Задержан участковый полицейский города Чайки Киевской области Александр Г., который изнасиловал десятилетнюю девочку у себя дома. Следствие также установило, что насильственные действия в отношении потерпевшей он совершал неоднократно. На данный момент, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления", – рассказывает источник.

Он также добавил, что полицейскому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области в Броварах задержали массажиста за изнасилование 15-летнего подростка во время сеанса.

Также мы писали о том, что в Сумах двое работников полиции изнасиловали шестнадцатилетнюю девочку.

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