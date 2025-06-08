Обмен телами погибших между Украиной и РФ планируется начать на следующей неделе.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время Украина "испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена. Решение о том, кого, когда и как обменивать, не может приниматься в одностороннем порядке".

"Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более на великий праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем", - отметил Буданов.

Он отметил, что в Координационном штабе продолжается работа над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях в Турции.

"Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", - добавил он.

Напомним, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина перенесла на неопределенный срок получение тел погибших военных и обмен пленными.

Подробнее, о каком давлении говорит Буданов, мы писали в отдельном материале.