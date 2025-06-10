Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Домой вернулись раненые военные
Владимир Зеленский сообщил о втором этапа обмена пленными с РФ.
Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале и разместил фотографии вернувшихся домой украинцев.
"Продолжаем возврат наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня – первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт. Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта", - сказано в публикации.
Количество вернувшихся президент не указал.
Между тем координационный штаб анонсировал в ближайшее время третий этап обмена, а уже после завершения всех этапов будет озвучено количество освобожденных военных.
Как сообщили в штабе, сегодня вернулись пленные с тяжелыми ранениями и тяжелыми болезнями: ампутированными конечностями, проблемами со зрением, абсцессом, инфекциями, травмами, осколочными ранениями, хроническими болезнями, гепатитом и туберкулезом.
Некоторые среди освобожденных сегодня воевали еще в Мариуполе и провели в плену более трех лет.
Напомним, вчера в Украину тоже были переданы пленные.
Что касатеся обмена телами погибших, то глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что его планируют начать на следующей неделе.