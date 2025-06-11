Назначенный Россией "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий публикует списки, как он утверждает, идентифицированных тел украинских военных, которые РФ предлагает передать Украине.

Списки появляются в его телеграм-канале.

Чиновник выложил фамилии 121 военного, которые погибли, как следует из таблиц, на разных участках фронта от Курской до Донецкой области. Судя по всему, тела были собраны в разные периоды, поскольку в нем значатся погибшие в том числе из Авдеевки, где основные бои шли в 2023-2024 годах.

На выходных Балицкий выкладывал список из 97 фамилий.

"Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны", - написал тогда чиновник.

Таким образом, всего обнародованы данные о 218 убитых. Всего Россия планирует передать шесть тысяч погибших.

Напомним, публикации появляются на фоне того, что до сих пор не согласованы время и место передачи Украине тел погибших военных, обмен которыми был согласован в Стамбуле. Киев заявляет, что РФ предпринимает односторонние действия и что на подготовку обмена нужно время.

В начале недели глава ГУР анонсировал, что обмен телами планируется начать на следующей неделе.

Мы детально разбирали ситуацию с обменом погибшими.