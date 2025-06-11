"Власти" оккупированных территорий выкладывают списки украинских военных, чьи тела хотят передать домой
Назначенный Россией "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий публикует списки, как он утверждает, идентифицированных тел украинских военных, которые РФ предлагает передать Украине.
Списки появляются в его телеграм-канале.
Чиновник выложил фамилии 121 военного, которые погибли, как следует из таблиц, на разных участках фронта от Курской до Донецкой области. Судя по всему, тела были собраны в разные периоды, поскольку в нем значатся погибшие в том числе из Авдеевки, где основные бои шли в 2023-2024 годах.
На выходных Балицкий выкладывал список из 97 фамилий.
"Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны", - написал тогда чиновник.
Таким образом, всего обнародованы данные о 218 убитых. Всего Россия планирует передать шесть тысяч погибших.
Напомним, публикации появляются на фоне того, что до сих пор не согласованы время и место передачи Украине тел погибших военных, обмен которыми был согласован в Стамбуле. Киев заявляет, что РФ предпринимает односторонние действия и что на подготовку обмена нужно время.
В начале недели глава ГУР анонсировал, что обмен телами планируется начать на следующей неделе.
Мы детально разбирали ситуацию с обменом погибшими.