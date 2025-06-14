Сегодня, 14 июня, в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украине вернули еще 1200 тел погибших, граждан, в том числе военнослужащих.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Всего за три дня Украине было передано более 3600 тел из 6000, о которых стороны договорились на переговорах в Стамбуле.

Также президент Владимир Зеленский заявил о новом обмене пленными.

"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен через неделю. Сегодня среди ребят, вернувшихся в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года", - написал он.

Вернулись военные Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Значительная часть из возвращённых сегодня по обмену украинских военных - это офицеры, сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Самому старшему из возвращенных - 63 года, самому младшему - 21 год. Среди освобожденных есть те, которые считались пропавшими без вести.

Напомним, вчера в Украину также вернули тела 1200 погибших военных. За день до этого Украина получила от российской стороны тела 1212 погибших военных.

Также 12 июня состоялся обмен военнопленными. Домой вернули раненых и тяжелобольных украинских военных.