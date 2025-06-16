Россия передала украинской стороне тела еще 1 245 погибших военных.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий по договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1 245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим. Таким образом Украина получила 6057 тел в рамках стамбульских договоренностей", - сказано в публикации.

Между тем российское Министерство обороны называет несколько иные количества переданных сегодня и в целом тел.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сегодня российская сторона передала украинской 1 248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего. Таким образом, Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне", - сообщает ведомство.

Всего, по его заявлению, Украина передала тела 78 погибших российских военнослужащих.

Также в Минобороны РФ проинформировали, что готовы передать еще 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне.

Напомни, 11 июня Украина получила от российской стороны первые тела 1212 погибших военных по обмену.

В последующие дни проходили ещё передачи тел.