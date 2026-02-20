На Бали чеченцы похитили сыновей двух украинских "авторитетов".

Об этом сообщают украинские и зарубежные СМИ.

По информации медиа, речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове. Первому удалось скрыться, а второй до сих пор остается у похитителей. На опубликованном видео Комаров сообщает, что ему нанесли телесные повреждения. От родителей за возвращение сына злоумышленники требуют 10 миллионов долларов.

По данным СМИ, похищенные Ермак Петровский и Игорь Комаров могут быть причастны к деятельности мошеннических колл-центров.

Ермак Петровский - сын известного бизнесмена из Днепра Александра Петровского (Нарик).

Игорь Комаров - сын известного деятеля из Краматорска Сергея Комарова.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году чемпион мира по ММА из Чечни похитил на Бали украинского криптовалютного бизнесмена.

Также мы писали, что в Москве прямо на многолюдном вокзале похитили блогера, оскорблявшего чеченцев и мусульман в соцсетях.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.