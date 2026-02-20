Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белый дом вместе с Кремлём давит на Банковую, чтобы добиться вывода ВСУ из Донецкой области.

Об этом пишет французское информационное агентство AFP.

Вашингтон и Москва оказывают давление на Киев, требуя уступить осаждённый Донбасс россиянам в рамках любой сделки по прекращению четырёхлетней войны, пишет издание.

"И американцы, и русские говорят, что, если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите из Донбасса", – сказал Зеленский в интервью AFP.

Помимо требования территориальных уступок, Соединённые Штаты и Россия давят на власти Украины с требованием провести президентские выборы в рамках своего плана мирного урегулирования, пишет AFP.

Зеленский, который заявил, что Украина может провести голосование только после окончания войны, считает, что Кремль настаивает на быстром голосовании для того, чтоб отстранить его от власти.

"Давайте будем честными, русские просто хотят меня заменить", – сказал Зеленский.

Напомним, по сведениям Wall Street Journal, Зеленский поручил готовиться к продолжению войны еще на три года.

Ранее Франция опубликовала разговор Трампа с Зеленским 10 мая 2025 года, когда Европа давила на Путина.