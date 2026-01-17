Во Франции опубликована запись разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 10 мая 2025 года, когда в Киев к президенту Украины приехали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск, выдвинув ультиматум Владимиру Путину с требованием с 12 мая согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, что президент РФ отверг.

На записи Макрон звонит Трампу из Киева и далее происходит следующий диалог.

- Макрон: Он (Зеленский) согласился с вашим предложением. Он готов к тридцатидневному перемирию (на самом деле Зеленский принял это предложение намного раньше - еще в марте 2025 года после перепалки в Овальном кабинете с Трампом и последовавшей за этим приостановкой американской военной помощи - Ред.).

- Трамп: Он принял предложение?

- Макрон: Да.

- Трамп: О, отлично! Нобелевская премия. Ты самый лучший.

- Зеленский: Мы согласны с прекращением огня, но мы думаем что если они (россияне - Ред.) не захотят поддержать прекращение огня нужно ввести против них санкции и оказать давление.

- Трамп: Я думаю они согласятся, я думаю все в порядке. У меня с ними хорошие переговоры, я думаю все в порядке.

Эта запись примечательна тем, что фактически дезавуирует заявления, сделанные Зеленским и его гостями после разговора с Трампом.

Тогда, напомним, они сказали, что выдвижение ими фактического ультиматума Путину ("или соглашайся на перемирие, или мы вместе с США вводим против тебя санкции") было согласовано с Трампом. Но из опубликованной записи это не следует. Трамп не дал, как видим, утвердительного ответа на призыв Зеленского усилить давление на РФ, в случае отказа Путина от перемирия.

Да и сам разговор Зеленского и Макрона с Трампом выглядит не как основательные предметные переговоры по теме, с обсуждением всех деталей, а как беглый разговор "на ходу".

По итогу, как известно, после отказа Путина от перемирия никаких санкций Трамп вводить не стал, а вместо этого призвал Зеленского согласиться на "встречное" предложение Кремля о начале прямых переговоров.

В целом, опубликованная запись достаточно познавательна в качестве примера того, как проходят переговоры Зеленского и европейцев с Трампом и как их содержание соотносится с тем, что после них заявляется публично.

10 мая 2025 мы также писали, что Зеленский опубликовал совместное заявление после визита в Киев европейских лидеров.

Западные же СМИ писали, что европейские союзники Киева грозили ввести санкции против "Северного потока-2" и заблокировать газопровод, в случае несогласия Кремля на 30-дневное прекращение огня.