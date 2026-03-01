С 1 марта в Украине вводится ряд важных изменений.

Проиндексируют пенсии и страховые выплаты. Вырастет материальная поддержка семей погибших и пропавших без вести военных. Заработает в обновленном формате программа "Национальный кэшбек" с двумя уровнями начислений. Начнут изымать из обращения старые бумажные купюры 1, 2, 5 и 10 гривен. Стартует регистрация на НМТ 2026. А в конце месяца страна перейдет на летнее время.

Все подробности - в материале "Страны".

Индексация пенсий с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в Украине проводится ежегодная индексация пенсий и страховых выплат, размер которых увеличивается на 12,1%. Перерасчет будет автоматическим, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд, а повышенные суммы пенсионеры получат уже за март.

Повышение касается большинства пенсионеров, включая наиболее уязвимые возрастные категории, для которых предусмотрен рост минимальных выплат.

Минимальные пенсии для людей от 80 лет, а также неработающих пенсионеров от 65 лет с полным стажем увеличиваются с 3758 до 4213 гривен.

Для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем минимальная пенсия растет с 3613 до 4050 гривен.

Для граждан младше 70 лет с полным стажем — с 3323 до 3725 гривен, а при меньшем стаже — с 3038 до 3406 гривен.

Повышение выплат семьям погибших

С марта усиливается поддержка семей погибших и пропавших без вести.

Минимальная пенсионная выплата для одного нетрудоспособного члена семьи или ребенка теперь составит не менее 12 810 гривен вместо 7800 гривен, то есть увеличивается на 5010 гривен.

Для семей, где пенсия или государственная поддержка назначены двум и более нетрудоспособным иждивенцам (кроме родителей и супругов), минимальный размер выплаты на каждого возрастает до 10 020 гривен вместо 6100, прибавка составляет 3920 гривен.

Начиная с 1 марта 2027 года такие выплаты планируется ежегодно индексировать.

При этом в ферврале Рада приняла закон о снижении выплат пропавшим без вести, если подтвердится их гибель. Теперь из выплаты в 15 миллионов будет вычитаться зарплата, выплаченная семьям за тот срок, в который военный считался пропавшим без вести. Это уже вызвало возмущения родственников пропавших без вести.

Но Зеленский пока этого закона не подписал.

Обновленная программа "Национальный кэшбек"

С 1 марта 2026 года программа поддержки покупок украинских товаров "Национальный кэшбек" переходит на дифференцированную модель с двумя уровнями начисления — 5% и 15%. Размер возврата теперь зависит от категории товара и доли импорта в потребительской корзине.

Кэшбек 15% начнут начислять за украинские товары в категориях с высокой долей импорта: косметику, бытовую химию, товары для дома и ремонта, одежду, обувь, канцтовары, а также за отдельные продукты украинского производства, такие как сыры, макароны и крупы.

Ставка 5% будет применяться к другим украинским товарам, включая сладости, напитки, мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, консервы, хлеб и замороженные продукты.

Ранее действовала единая ставка 10%, а начисленные средства, как и прежде, будут поступать на карту в "Дии" и отображаться в приложении.

Регистрация на НМТ 2026

В марте стартует регистрация на НМТ 2026 — национальный мультипредметный тест, который используется для поступления в украинские вузы.

Основной период регистрации продлится с 5 марта по 2 апреля 2026 года, а дополнительная регистрация запланирована на 11–16 мая 2026 года.

Абитуриенты смогут зарегистрироваться и получить необходимую информацию на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Основная сессия НМТ пройдет с 20 мая по 25 июня, а дополнительная — с 17 по 24 июля 2026 года.

Отдельно 3 марта объявят перечень стран и городов за пределами Украины, где абитуриенты смогут пройти тестирование.

Изъятие из обращения купюр 1, 2, 5 и 10 гривен

С 2 марта 2026 года Национальный банк Украины прекращает обращение бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образца 2003–2007 годов. Эти купюры перестают быть законным средством платежа, их перестанут принимать в магазинах, учреждениях сферы услуг, банках и при других наличных расчетах.

Вместо старых банкнот гражданам предлагается использовать металлические монеты соответствующих номиналов, которые остаются в обращении и постепенно полностью заменяют изношенные бумажные деньги.

Владельцы старых купюр смогут обменять их в Национальном банке и уполномоченных финансовых учреждениях на действующие монеты и банкноты без комиссии и ограничений по сумме, обмен планируется делать бессрочным.

Монеты вместо старых купюр. Фото: bank.gov.ua

Повышение тарифов на мобильную связь

С 1 марта 2026 года увеличивается стоимость старых тарифов мобильного оператора "Киевстар": по оценкам технического сообщества MZU, рост цен для абонентов таких планов составит примерно от 50 до 90 грн в месяц, в зависимости от конкретного тарифа.

Аналогичные изменения вводит и "Водафон": оператор повышает стоимость более чем по 20 тарифным планам предоплаты и контрактного обслуживания, где ежемесячная плата вырастет в среднем на 40–70 грн.

Речь идет именно о старых тарифах, которые больше недоступны для подключения новым абонентам, тогда как действующие публичные предложения продолжают работать на прежних условиях.

Переход на летнее время в Украине

В ночь с 28 на 29 марта 2026 года Украина переходит на летнее время.

В стране действует время второго часового пояса, так называемое киевское время, с переводом стрелок часов дважды в год: в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад.

В этот раз стрелки нужно будет перевести в 3 часа ночи с субботы на воскресенье, 29 марта, на один час вперед. Это сократит продолжительность сна на один час, но позволит раньше начинать световой день.