После утренней атаки Израиля на Иран израильские СМИ начали писать о взрывах в районе Тель-Авива и Хайфы.

По предварительной информации, дым после ударов иранских ракет по Израилю поднимается в районе этих городов.

В Израиле также слышно новую воздушную тревогу, миллионы граждан призвали проследовать в бомбоубежища и оставаться в безопасности до особого распоряжения.

Десятки ракет летели в сторону региона.

СМИ также пишут, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

В результате ОАЭ закрыло своё воздушное пространство. Затем взрывы также были слышны и в столице ОАЭ Абу Даби.

Над Дубаем также были сбиты ракеты - в городе сообщают о мощных взрывах. Это произошло над курортным комплексом Мадинат Джумейра.

Началась эвакуация людей из самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифы.

The Wall Street Journal пишет, что ОАЭ могут оказаться втянуты в военные действия из-за атаки США на Иран. По оценке издания, это может ударить по экономической модели процветания города, основанной на привлечении состоятельных иностранцев.

Поступают неподтвержденные сообщения о взрывах в столице Саудовская Аравии Эр-Рияде.

Иран атакует американские объекты в Иордании, сообщают СМИ.

Сообщается также об ударах Ирана по американской базе в Катаре. Катар закрыл свое воздушное пространство, сообщают диспетчеры.

Издание Al Jazeera со ссылкой на официального представителя Катара заявляет, что Катар сбил иранскую ракету.

Министерство обороны Катара заявило, что "успешно предотвратило ряд атак, направленных против территории страны".

Взрывы повторно прогремели в столице Катара - Дохе.

Сообщают об ударе Ирана по Бахрейну, где находится крупнейшая военно-морская база США в Персидском заливе.

В Бахрейне подтвердили, что сервисный центр обслуживания командного пункта Пятого флота США подвергся ракетному удару. Однако за несколько дней до удара корабли США были выведены с базы.

Там же сообщается о взрывах на ракетной базе в Тебризе.

Взрывы прогремели и в Кувейте, где также базируются американские военно-воздушные силы. Таким образом Ирану удалось поразить авиабазу Али Аль-Салем.

Помимо этого, израильское телевидение передает информацию об атаке на американский авианосец "Линкольн", находящийся в акватории Аравийского моря.

В Генеральном штабе Ирана официально подтвердили ракетные удары по базам США в этих четырех странах. Там подчеркнули, что военная база любого государства, оказывающего помощь США и Израилю, станет целью ударов.

Параллельно к атаке подключились йеменские хуситы. Они запустили ракеты по Израилю и целям, связанным с США в прилегающей акватории.

Напомним, сегодня утром Израиль нанес превентивный удар по Тегерану в Иране.

Ранее в Иране заявили, что ответ на нападение со стороны Израиля и Соединенных Штатов будет сокрушительным.

О том, что ключевое значение в нынешней войне будет иметь удары Ирана по военным объектам США мы писали в отдельном материале.