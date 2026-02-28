Ответ Ирана на это нападение со стороны Израиля и Соединенных Штатов будет сокрушительным. Об этом заявил иранский чиновник агенству Reuters.

По его словам, Тегеран готовится к ответным действиям.

Тем временем армия Израиля заявила о запуске ракет со стороны Ирана.

По сообщению военных, система оповещения зафиксировала пуски, после чего населению направили предварительное предупреждение о возможной угрозе ударов.

СМИ пишут, что жителям предписано перейти в укрытия.

Сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви поддержал бомбёжки Ирана и назвал их "гуманитарной интервенцией".

"Это гуманитарная интервенция, её цель — Исламская Республика, её репрессивный аппарат и её система убийств, — но не страна и не великий иранский народ", - заявил Пехлеви.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также заявил, что цель нынешней войны против Ирана - свержение его власти руками оппозиции.

По его словам, военная операция должна создать условия для того, чтобы "народ Ирана взял свою судьбу в свои руки"

Президент США Дональд Трамп в свою очередь призвал иранскую оппозицию свергнуть правящий режим Ирана после окончания ударов Штатов.

"Час вашей свободы настал. Оставайтесь в укрытии, не покидайте свои дома. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, возьмите своё правительство под контроль. Оно будет вашим, чтобы взять его. Это, вероятно, будет ваш единственный шанс на поколения. На протяжении многих лет вы просили помощи Америки, но вы её так и не получили. Ни один президент не был готов сделать то, что я готов сделать сегодня вечером. Теперь у вас есть президент, который даёт вам то, что вы хотите. Так что посмотрим, как вы ответите. Америка поддерживает вас подавляющей силой и разрушительной мощью. Сейчас время взять под контроль свою судьбу и высвободить процветающее и славное будущее, которое находится совсем рядом в пределах вашей досягаемости. Это момент для действий. Не дайте ему пройти", — заявил американский лидер.

Ранее мы писали о подтверждении Трампа участия американских войск в операции против Ирана.

О том, что Израиль нанес превентивный удар по Тегерану в Иране мы со всеми подробностями писали в отдельном материале.

Напомним, на днях очередные переговоры США и Ирана не увенчались успехом.

Однако вчера в Государственном департаменте США опровергли информацию о том, что Штаты санкционировали выезд части дипломатов и их семей из Ирака и Кувейта.