Великобритания эвакуировала из Ирана весь персонал своего посольства в Тегеране.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства на своем сайте.

В ведомстве этот шаг назвали превентивной мерой и отметили, что посольство продолжает работу в удалённом режиме.

"Поддержка со стороны правительства Великобритании в Иране крайне ограничена. В чрезвычайных ситуациях личная консульская помощь будет невозможна", - говорится в пресс-релизе.

В заявлении подчеркивается, что МИД страны не рекомендует совершать поездки в Исламскую Республику.

Кроме того, крупнейшая судоходная компания Maersk меняет маршруты: вместо Суэцкого канала суда будут идти вокруг Африки из‑за ограничений в районе Красного моря на фоне роста региональной напряжённости.

Ранее сегодня Китай призвал своих граждан покинуть Иран, а США распорядились частично эвакуировать свои посольства из Ирака.

Накануне очередные переговоры США и Ирана не увенчались успехом.

Между тем американская разведка не нашла подтверждений того, что Иран скоро будет обладать ракетами, способными достичь территории США. О разработке таких ракет заявлял президент США Дональд Трамп.