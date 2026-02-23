Возможные боевые действия США против Ирана может втянуть Белый дом в тяжёлый затяжной конфликт.

Об этом заявил глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, передаёт американский новостной вёб-портал Axios.

По сведениям издания, на закрытых обсуждениях с президентом США Дональдом Трампом и его командой Кейн сообщил о высоких рисках эскалации и серьёзных негативных последствиях для США в случае начла военной операции.

Как сообщили два источника, Кейн полностью поддерживал операцию против Венесуэлы, но проявлял бо́льшую осторожность в обсуждениях, касающихся Ирана. В частности, по словам источников, Кейн считает, что попытка подчинить Тегеран с помощью военной силы сопряжена с риском большого числа жертв.

Axios пишет, что в Белом доме всё также нет единой позиции по иранскому вопросу: вице-президент Джей Ди Вэнс выступает за осторожность, госсекретарь Марко Рубио занимает более нейтральную позицию, а Трамп ещё не принял окончательное решение.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение Axios о том, что генерал Кейн предупредил о возможных тяжёлых последствиях в случае военной операции против Ирана.

"В фейковых СМИ циркулируют многочисленные истории о том, что генерал Дэниел Кейн, которого иногда называют Разином, против того, чтобы мы начали войну с Ираном. Эта история никому не приписывает огромного богатства знаний и на 100% неверна. Генерал Кейн, как и все мы, не хотел бы видеть войны, но, если будет принято решение выступить против Ирана на военном уровне, по его мнению, победить будет легко... Он не говорил о том, чтобы не наносить удары по Ирану, или даже о ложных ограниченных ударах, о которых я читал – он знает только одно: как победить, и, если ему скажут это сделать, он будет во главе стаи", – написал президент США в своей соцсети Truth.

"Всё, что написано о потенциальной войне с Ираном, написано целенаправленно неверно. Я – тот, кто принимает решение, я предпочёл бы заключить Сделку, чем её отсутствие. Но, если мы не заключим Сделку, это будет очень плохой день для этой страны (Ирана - ред.) и, что очень печально, для её народа", – добавил Трамп.

Ранее СМИ пишсали о серьёзных проблемах для США в случае войны с Ираном.

