Отмена Верховным судом США введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин усиливает позиции председателя КНР Си Цзиньпина накануне переговоров двух лидеров, которые пройдут в Пекине 31 марта.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство приводит мнение директора Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо, согласно которому вердикт судей "ставит Китай в гораздо более сильное положение на переговорах". У напомнил, что Пекин брал на себя обязательство закупать около 25 миллионов тонн сои в рамках тарифных договоренностей.

"Если пошлины признаны незаконными, "соевая карта" снова оказывается в руках Китая", - заявил эксперт.

Агентство отмечает, что Трамп, который не был в Китае с 2017 года, утратил возможность быстро повышать пошлины практически по любой причине.

"Снятие угроз введения пошлин, которые в прошлом году выросли до 145%, затруднит для Трампа давление на Си Цзиньпина с целью увеличения закупок сои, самолетов Boeing Co. и энергоносителей. Это также лишит его ключевого оружия для ответных действий, если китайские переговорщики выдвинут новые требования в обмен на разрешение стабильного потока редкоземельных металлов, жизненно важных для американского производства", - говорится в статье.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение суда о пошлинах стало серьезным ударом для страны и лишило Трампа важного рычага влияния.

Тем временем Индия откложила торговые переговоры с США из-за неопределённости с американскими пошлинами после решения суда об их отмене.

Что означает этот вердикт суда, мы анализировали в отдельном материале.