Индия откладывает торговые переговоры с США из-за неопределенности с тарифами американского лидера Дональда Трампа после решения Верховного суда об их отмене.

Об пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Встречи должны были проходить в течение трех дней начиная с 23 февраля. Издание отмечает, что после решения Верховного суда США поездка индийской делегации в Америку перенеслась на более позднюю дату.

При этом новая дата будет назначена после того, как обе страны изучат и оценят последствия решения Верховного суда.

В то же время, в начале этого месяца Индия добилась временного соглашения, по которому Трамп снизил пошлины для этой страны с 25% до 18% сославшись на обещание Индии отказаться от закупок российской нефти (что индийцы не подтверждали), а так же отменил дополнительную пошлину в 25%. Однако после отмены тарифов Верховным судом, Трамп ввел 10% глобальный тариф, позже подняв его до 15%.

На этом фоне, источник Bloomberg в Индии заявил, что из-за хаоса с введением и отменой пошлин, требуется дополнительное время для оценки развития событий.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент призвал страны соблюдать заключенные с американским лидером торговые договоренности, несмотря на решение Верховного суда.

Между тем в Евросоюзе депутаты созывают срочное заседание для пересмотра торговой сделки с США. Отметим, что тарифы Трампа, в том числе, были введены и против ЕС, что вынудило европейцев пойти на невыгодное для них торговое соглашение с Вашингтоном. Теперь же, после отмены тарифов, судя по всему, европейцы могут попытаться "отыграть назад" с этим соглашением и отказаться его ратифицировать.