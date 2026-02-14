Индия отклоняет требование стран Запада прекратить покупать у Москвы нефть.

Позицию озвучил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления на Мюнхенской конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я могу сказать, что Индия по-прежнему будет самостоятельно принимать решения, и эти решения не всегда вам будут по вкусу. Мы это понимаем. Вам придётся с этим смириться", – заявил Джайшанкар.

Напомним, сообщая о своём разговоре с президентом США Дональдом Трампом, премьер Индии Нарендра Моди даже не вспомнил о российской нефти.

Помимо дифирамбов американскому президенту, Моди упомянул лишь о том, что Соединенные Штаты снизят пошлины на индийские товары до 18%.

Ранее Индия заключила соглашение о свободной торговле с ЕС, что вызвало критику со стороны Вашингтона.

После почти двух десятилетий прерывистых переговоров соглашение откроет индийцам путь к открытию своего огромного и охраняемого рынка для свободной торговли с 27 странами Европы.

Также стало известно, что Нью-Дели ведёт переговоры с Москвой о совместном производстве военных беспилотников.