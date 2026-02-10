Греция и Мальта заблокировали предложение Евросоюза заменить потолок цены российской нефти запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, эти две южноевропейские страны выразили обеспокоенность по поводу этого шага на встрече послов ЕС в понедельник, где был представлен последний пакет санкций против РФ.

Они выразили опасения, что такая замена может повлиять на судоходную отрасль Европы и цены на энергоносители, говорят источники.

Обе страны также попросили разъяснений относительно предложений о введении санкций против иностранных портов за обработку российской нефти и усиления надзора за продавцами судов, чтобы сократить количество судов, попадающих во флот Москвы, добавили источники.

Представитель греческого правительства отказался от комментариев. Нестор Лайвера, представитель мальтийского правительства в Брюсселе, сказал, что страна "участвует в технических дискуссиях, чтобы обеспечить возможность реализации конечного результата".

Напомним, новые санкции в ЕС хотят одобрить к четвертой годовщине вторжения РФ в Украину. Изначально Еврокомиссия готовилась объявить о новом санкционном пакете 2 февраля, но на прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель намерен принять 20-й пакет ограничительных мер к 24 февраля.

О том, как РФ обходит санкции в стиле игры "Монополия", мы рассказывали в отдельном материале.