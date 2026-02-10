В Ровенской области в общежитии для внутренне перемещенных лиц мужчина убил пятерых соседей во время бытового конфликта.

Об этом сообщает полиция Ровенской области на своей странице в Facebook.

Кошмарный инцидент произошел вчера.

"Сегодня, 10 февраля, около 04:15 в полицию поступило сообщение от соцработницы о том, что её подопечные из села Судобичи, проживающие в недействующей школе, слышат крики в коридоре", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что около 04:10 по совместному месту проживания внутренне перемещённых лиц между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жильцами возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. Во время столкновения мужчина начал наносить удары молотком и топором по пятерым людям.

От полученных травм на месте происшествия погибли мужчины 60 и 68 лет, две женщины 81 года и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые и обнаружили нападавшего. Позже следователи под процессуальным руководством прокуратуры задержали 72-летнего злоумышленника.

Полицейские начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

