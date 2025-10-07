В селе Котовка Житомирской области мужчина зарезал жену, дочь, котов и собаку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

По информации правоохранителей, во время конфликта пьяный мужчина ранил кухонным ножом свою 42-летнюю жену и нанес множественные удары колющим предметом 9-летней дочери. Женщина и ребенок скончались на месте.

После этого злоумышленник вышел во двор, убил собаку и котов, а затем попытался убить 62-летнюю соседку. Пострадавшую прооперировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Следователи ГУНП в Житомирской области сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве двух человек, включая малолетнего ребенка (пункты 1, 2 части 2 статьи 115 УК Украины), в покушении на убийство, совершенном лицом, ранее уже совершавшим умышленное убийство (часть 2 статьи 15, пункт 13 части 2 статьи 115 УК Украины), а также в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За совершённые преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

У семьи было пять детей, с 2023 года они находились на учете из-за сложных жизненных обстоятельств, а два месяца назад родителей лишили родительских прав.

Напомним, жестокие убийства детей в Украине не редкость. Так, в Кривом Роге во время ссоры мать убила свою дочь.

Ранее мы писали, что в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области были убиты двое подростков - ученики 10-го и 11-го классов местного лицея.





