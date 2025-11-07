Распространившиеся в последние недели слухи о введении в Украине новой гривневой банкноты достоинством 5000 грн - фейк. Об этом "Стране" рассказали источники в банковской системе.

"Обычно сильно загодя перед реализацией подобных проектов (по запуску новых купюр) проводят отраслевые совещания в Нацбанке. Собираются специалисты, имеющих отношение к наличному обороту в крупнейших розничных банках, обсуждаются как общие моменты, так и чисто технические, связанные с перенастройкой техники, обрабатывающие наличку. Но с начала войны ничего подобного не проводилось, даже предварительных консультаций не было. Так что данные о запуске 5000 грн - неправда, точно. Видимо так подогреваются негативные инфляционные ожидания у населения, которые только усугубляются в 2025 году", - рассказал "Стране" высокопоставленный банкир.

Напомним, что об усилении инфляционных ожиданий граждан в конце октября заявил председатель Нацбанка Андрей Пышный, именно ими он объяснил сохранение (не снижение) учетной ставки на уровне 15,5% годовых.

Говоря об отсутствии планов по запуску 5000 грн, банкиры напоминают, что до войны просили НБУ разработать иной крупный номинал - 2000 грн. Мотивируя это снижением покупательской способности гривни. Однако тогда регулятор отверг это предложение.

Впрочем, за годы войны спрос на гривню крупных номиналов только вырос, что доказывает недавний отчет Национального банка.



НБУ сообщил, что на 1 октября 2025 год на купюры достоинством 500 грн и 1000 грн, приходилось, соответственно, 26,6% и 17,1% (43,7% вместе) всего банкнотного ряда. В то время как перед войной показатели были в 1,7 раза меньше: 22,4% на 500 грн и 2,7% на 1000 грн, то есть 25,1% всех банкнот.

"Это очевидные издержки реальной инфляции в Украине, которая значительно выше сказочной официальной. На 1000 грн уже мало что купишь, и для похода в супермаркет нужно иметь в кошельке несколько тысяч гривен, потому на эту банкноту и растет спрос. Банковская система давно просит у регулятора создать купюру в 2000 грн, но нам отказывают, якобы чтобы не создавать панику и не усиливать инфляционные ожидания. Как будто люди на практике не видят рост цен и резкое сокращение покупательской способности гривни. Негласно в НБУ все понимают, но предпочитают закрывать глаза на публике. Наличная составляющая растет вместе с увеличением общего денежного оборота в стране", - прокомментировал "Стране" директор казначейства крупного банка.

За последний год общий наличный оборот гривни в Украине вырос на 11,8%, а по сравнению с довоенным периодом (на 1 октября 2021-го) - вообще в 1,5 раза больше.

Если проанализировать 9-месячную динамику наличного оборота Нацбанка по годам, то увидим такое движение:

1 октября 2021 года - 592,2 млрд грн;

1 октября 2022 года - 677,7 млрд грн;

1 октября 2023 года - 727,9 млрд грн;

1 октября 2024 года - 796,5 млрд грн;

1 октября 2025 года - 890,1 млрд грн.

Одновременно переход населения из безнала в наличку стимулирует ужесточение правил финансового мониторинга банков, которое ощущается в Украине во время войны. Людям все чаще блокируют и принудительно закрывают счета.