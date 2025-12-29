В захваченном Россией Мариуполе открылся восстановленный Академический русский драматический театр, который во время боевых действий практически полностью был разрушен. На открытии показали детскую сказку "Аленький цветочек" с участием петербургских и местных музыкантов.

Об этом сообщают российские СМИ.

На открытии присутствовали "глава ДНР" Денис Пушилин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и российский актер, художественный руководитель московского театра "Современник" Владимир Машков.

"Практически все было уничтожено. Немного сохранилась фасадная часть стены, которую было принято решение оставить как историческую память. А все остальное было восстановлено с нуля – от подвала до крыши. Сам срок проведения работ – три года", - заявлял гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин.

Напомним, украинские власти обвиняют РФ в нанесении 16 марта 2022 года бомбового удара по драмтеатру, в котором находились сотни мирных жителей. По данным городского совета Мариуполя, тогда погибли 300 человек. Некоторые западные источники, например агентство AP, оценивают число жертв до 600 человек, учитывая показания очевидцев.

Россия же обвинения в бомбовом ударе отрицает, утверждая, что театр был взорван изнутри.

Мариупольский драмтеатр был восстановлен за счет бюджета Петербурга. Также Северная Пальмира отстроила в городе общежитие, больницу, онкоцентр и дворец пионеров вместе с бассейном.

В ноябре мы писали о планах "властей" открыть восстановленный драмтеатр Мариуполя к декабрю. На тот момент продолжалась внутренняя отделка объекта.

Между тем в Украине работает горсовет Мариуполя и активно осваивает бюджеты. На сайте по поиску работы есть 13 актуальных вакансий в ведомство.