В захваченном Мариуполе в декабре планируют открыть восстановленный драмтеатр. Работы по фасаду здания уже почти завершены, однако внутри продолжается отделка.

Видеоролики публикуют российские паблики.

Как известно, украинские власти обвиняют РФ в нанесении по драмтеатру, в котором находились сотни мирных жителей, бомбового удара 16 марта 2022 года. По данным городского совета Мариуполя, погибли 300 человек.

Некоторые источники, например агентство AP, оценивают число жертв до 600 человек, учитывая показания очевидцев.

Россия же обвинения в бомбовом ударе отрицает, утверждая, что театр был взорван изнутри.

В то же время организация Amnesty International заявляет, что удар нанесли российские военные.

