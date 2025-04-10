Квартиры в захваченном Россией Мариуполе, хозяева которых находятся в Украине или Европе, могут быть объявлены "бесхозом".

На опубликованном в соцсети ТикТок видео мариупольцы обсуждают ситуацию с квартирами в отремонтированных домах. Они уже готовы к заселению, однако, чтобы получить ключи, нужно явиться только собственникам с российскими паспортами.

Одна из женщин говорит, что ей сказали, что крайний срок, когда должны появиться собственники квартир - это 1 апреля (видео было опубликовано ещё в марте). После этого квартира будет считаться "имеющей признаки бесхоза". Ранее назначенные россиянами "власти" на захваченных территориях заявляли, что "бесхозное" жилье будет конфисковываться.

Однако, на видео говорят, что пока неизвестно какой должен пройти срок, чтоб квартира из состояния "имеющей признаки бесхоза" перешла в состояние "бесхоза" с последующей конфискацией.

Также местные жители рассказывают, что знают три семьи из своего дома, которые хотели приехать, но их не пустили из-за фильтрации в аэропорту "Шереметьево".

Подробнее о том, как на захваченных территориях объявляют жилье "бесхозным", мы писали в отдельном материале.

Также мы рассказывали, как проходит фильтрация украинцев, которые прилетают в аэропорт "Шереметьево".