В России сообщили, сколько украинцев въехали в страну через аэропорт Шереметьево за год действия режима фильтрации - то есть с середины октября 2023-го по середину октября 2024-го.

Данные российскому СМИ привела официальный представитель отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево Оксана Мищенко.

По ее словам, через Шереметьево - единственный пункт пропуска, через который в РФ могут попасть украинцы - в Россию за год пытались попасть 107 тысяч граждан Украины. Из них пропустили около 83 тысяч, иными словами, не впустили примерно каждого пятого.

"Прибыли свыше 107 тысяч граждан Украины. Пропущены на территорию РФ более 83 тысяч лиц указанной категории", – сказала Мищенко.

Отметим, что судя по отзывам в соцсетях и тех, кто проходил фильтрацию, процент отказов во въезде гораздо выше названных чиновницей цифр. Хотя, естественно, по комментариям в соцсетях трудно получить точное представление о доле тех, кто прошел фильтрацию.

Впрочем, и достоверность названной россиянами цифры тоже невозможно проверить. Процент получивших отказ могли сознательно занизить на фоне критики жесткой фильтрации в Шереметьево, которая иногда звучит и в самой России.

Напомним, ранее несколько украинских нардепов и чиновников заявили о массовом возвращении беженцев в подконтрольные РФ области. На днях депутат Максим Ткаченко даже назвал цифру 150 тысяч человек, хотя потом ее опровергли и он сам, и Банковая.

Но если верна названная россиянами цифра в более 100 тысяч пытавшихся въехать за один год, то в реальности число вернувшихся с 2022 года может быть действительно 150 тысяч и даже больше. Потому что до октября 2023 года фильтрация не была такой жесткой и въехать в РФ украинцы могли через все пункты пропуска. А значит, и их поток мог быть гораздо больше.

Другой вопрос, сколько из них реально остались жить на этих территориях или в России, а кто, решив свои вопросы (например, получив гражданство РФ и продав квартиру) выехал в Евросоюз или вернулся в Украину. На этот счет никакой достоверной статистики нет.

О том, что побуждает людей возвращаться в свои дома на подконтрольных Россией территориях, мы писали в отдельном материале.