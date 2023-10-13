МИД Украины подтверждает, что с 16 октября украинцы смогут попасть в РФ только через один воздушный пункт пропуска - в московском аэропорту "Шереметьево". Это связано с тем, что Латвия закрывает два единственные наземные пункты пропуска, через которые украинцы могли въехать в РФ - "Виентули" и "Педедзе".

Комментарий по поводу въезда в РФ опубликован на сайте ведомства.

"Как сообщила латвийская сторона, такой шаг предпринят в ответ на введенные Российской Федерацией ограничения для граждан Украины по въезду на ее территорию с территории третьих государств. Латвийские пункты пропуска "Виентули" и "Педедзе" не имеют должной инфраструктуры, чтобы справиться с прогнозируемым ростом пассажиропотока", - говорится в сообщении.

А вот выехать из РФ украинцы смогут в Латвию через пункты пропуска "Убилинка-Гребнево" и "Бурочки-Терехова".

МИД призывает в принципе в РФ не ездить.

Ранее мы писали, что Кабинет министров РФ утвердил временный порядок въезда в Россию граждан Украины. С 16 октября украинцы смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево".

Мы также анализировали, почему РФ закрывает для украинцев почти все пункты пропуска и к чему это приведет.