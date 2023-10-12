На единственном действующем погранпереходе из России в Украину образовалась многодневная пробка.

Об этом пишет служба новостей BBC.

Хотя у коллапса есть и объективные причины, местные волонтеры, помогающие украинцам, говорят, что кризис во многом рукотворный.

И создан он руками тех, кто решил заработать на людях, едущих из подконтрольных РФ регионов Украины, пишет издание.

Между российским пунктом Колотиловка (Белгородская область) и украинским Покровка (Сумская область) - два километра гравийной дороги.

Чтобы пересечь границу, нужно пройти пешком через линии колючей проволоки и российские противотанковые заграждения.

Сделать это с чемоданами практически невозможно - многие несут багаж в руках. Но еще тяжелее приходится маломобильным людям, которые полагаются на кресла-коляски.

Тем не менее для них это самый короткий путь из России в Украину. Именно поэтому - самый популярный среди семей с детьми, пожилых, маломобильных людей и владельцев животных - всех, кому особенно тяжело и дорого проделывать длинный и затратный путь через Европу.

Как и во всех подобных ситуациях, в этой тут же возникли люди, организовавшие бизнес по перевозке желающих.

Поначалу, пользуясь тем, что люди не местные, предприимчивые перевозчики заламывали космические цены: просили 25 тысяч рублей из Белгорода, который находится в полутора часах езды от границы.

Потом к делу подключились волонтеры, которые рассказали приезжающим, что до Красной Яруги, что недалеко от Колотиловки, ходит рейсовый автобус за 333 рубля. А обычное такси до самой границы обойдется в 3-3,5 тысячи рублей.

Теперь перевозчики первыми занимают очередь перед КПП и потом за деньги формируют автобус из тех, кто согласился с ними ехать, оформляя их без очереди.

В результате тем, кто не платит, приходится ждать намного дольше, говорится в публикации.

Напомним, с 16 октября украинцы смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево". Эта мера не распространяется на лиц в возрасте до 14 лет, следующих из третьих стран.

Ранее мы анализировали, почему РФ закрывает для украинцев почти все пункты пропуска и к чему это приведет.