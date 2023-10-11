С середины октября Россия вводит особый порядок въезда для украинцев. По сути он существенно осложняет въезд в РФ, так как оставляет всего два пункта пропуска, через которые могут въехать граждане Украины.

И раньше на российской границе были огромные очереди, так как другим образом в РФ из стран Евросоюза не попасть (самолеты не летают). А теперь время ожидания может растянутся на долгие дни или даже недели.

При этом поток людей с украинскими паспортами, пересекающих российскую границу, не такой уж и маленький. В основном это люди, которые живут на захваченных россиянами территориях, но паспорта РФ получать пока не хотят. Не исключено, что ограничение числа пунктов пропуска как раз и есть один из дополнительных способов побудить их стать российскими гражданами.

"Страна" рассказывает о сути новых правил и их последствиях.

Как теперь могут въезжать граждане Украины

Правительство России утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины.

Речь идет о третьих странах - но не об аннексированных украинских территориях (их РФ считает "своими", и оттуда въезд на территорию России для жителей "новых регионов" осуществляется через местные пункты пропуска).



Но если речь идет о третьих странах, то, независимо от прописки, с 16 октября граждане Украины смогут въезжать оттуда в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области (то есть через территорию Латвии). А влетать - через московский аэропорт "Шереметьево".

Нововведение не распространяется на украинцев до 14 лет, которые передвигаются самостоятельно или в сопровождении взрослых российских граждан. Их будут пропускать везде.

Если же с ребенком-украинцем до 14 лет едет не российский гражданин, то они должны въезжать, как и все украинцы - через "Лудонку" или "Шереметьево".

Выезд из России возможен через все пункты пропуска.

Что теперь будет с очередями?

Очевидно, что главное неудобство нововведений состоит в уменьшении количества наземных пунктов пропуска.

Теперь из маршрута следования нужно исключить Беларусь и Эстонию, через которые граждане Украины ехали наземным путем в Россию из Европы. У России и Беларуси с Латвией, через которую украинцы ездили чаще всего, работают по шесть автомобильных КПП. Теперь в распоряжении граждан Украины остался лишь один.

Очевидцы с мест сообщают, что все эти пограничные переходы всегда, в любой день недели и круглогодично, переполнены из-за фур, которые едут в общем потоке.

А этим летом Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью, что еще больше увеличило очереди.

По данным российских СМИ, даже сейчас, до введения ограничений, время пересечения пункта "Виентули - Лудонка" на въезд в Россию для украинцев составляет два-три дня. В отдельных случаях срок ожидания может составлять до восьми дней.

В комментарии российским СМИ украинцы сообщили, что это связано с тем, что россияне пропускают по пять украинцев в сутки (официальной такой порядок пропуска не подтверждался).

О медленном движении через Лудонку пишут и паблики, которые отслеживают ситуацию на этом и других КПП. Один из пользователей на днях написал, что проходил этот пункт 78 часов, причем направлялся пешком.

При этом, похоже, раз на раз не приходится, и многие пишут о том, что прошли этот КПП за 3-5 часов, поскольку очереди были небольшими.

Но после 16 октября люди ожидают "кошмара" на этом пункте пропуска и предполагают, что через него перестанут ездить граждане России - потому что все украинцы теперь будут ехать через Лудонку.

В "Шереметьево" очереди вряд ли будут большими. Но полеты в РФ из стран Европы с пересадками в Стамбуле или других аэропортах по деньгам могут себе позволить далеко не все украинцы.

Почему Россия ужесточила въезд украинцам

Решение российских властей об ужесточении въезда украинцам связано, как это говорится официально, с соображениями безопасности.

"Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей России в сложивших геополитических условиях", - говорится в заявлении российских властей.

Во многих инцидентах, случившихся в РФ с начала войны, российские власти в основном обвиняют украинские спецслужбы, которые действуют через агентов, въезжающих в Россию по украинскому паспорту.

Например, следствие утверждает, что взрывчатку под авто Дарьи Дугиной подложила украинка Наталья Вовк, а бомбу для Владлена Татарского организовал украинец Юрий Денисов. Задержаны граждане Украины и по подозрению в подрыве Крымского моста.

Было много задержаний переехавших в Россию украинцев и по менее громким обвинениям.

В то же время усиленную проверку украинцев могут организовать на любом из пунктов пропуска. Не обязательно для этого сокращать их количество. Но, видимо, чтобы не тормозить остальной поток пересекающих границу, для украинцев возможность перехода границы решили ограничить двумя пунктами.

Не исключено, что теперь в "Лудонке" и "Шереметьево" каждого украинца будут досматривать еще более жестко, проверять личные вещи, носители информации и документы с особым пристрастием. И некоторые украинцы этот контроль, вполне возможно, не пройдут.

Но стоит обратить внимание и на другой аспект этого вопроса.

Ужесточение въезда в Россию - очередной сигнал жителям аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые не торопятся брать российский паспорт и живут "между двух миров", передвигаясь между РФ и захваченными ею территориями, Европой, а также Украиной.

Все последние действия российских властей направлены на то, что эти люди должны определиться: или принять "новую реальность" и взять паспорт РФ, или эмигрировать.

По крайней мере, именно этой категории людей сейчас существенно усложняют въезд в РФ.

Кроме того, не так давно их коснулись и другие ужесточения:

с 1 июля 2024 украинцы, проживающие в аннексированных регионах, станут иностранцами со всеми вытекающими: лишением социальных выплат, возможностью трудоустроиться без патента на работу и другими обстоятельствами, в том числе им, как заявлено, перестанут оказывать медицинские услуги.

с жителей захваченных территорий, даже получивших паспорт РФ, начали собирать заявления "о нежелании состоять в гражданстве Украины", в противном случае они не смогут в дальнейшем работать по ряду профессий.

С середины октября к этому добавится еще и особый режим въезда в РФ. Что, как мы уже говорили, больше всего затронет жителей аннексированных территорий (из других регионов украинцы сейчас в Россию ездят редко, разве что если по разным причинам - семейным, политическим или другим, решили переехать жить и работать в РФ). Особенно тех, кто, например, оформил статус временной защиты в ЕС, но регулярно ездит к себе домой. Или же оформил статус в ЕС, но уехал потом на ПМЖ на аннексированные территории или в РФ. Однако в Евросоюз все равно продолжает наведываться, чтобы не потерять выплаты.