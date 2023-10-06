Жителям захваченной РФ части Запорожской области, которые не приняли российское гражданство, перестанут оказывать медицинскую помощь в следующем году.

Такое заявление сделал назначенный РФ "глава" Запорожской области Евгений Балицкий в эфире российского ТВ.

По словам "губернатора", некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства. Для ускорения процесса "власти" региона намерены принять более жесткие меры.

"Пока до нового года мы не торопим. После нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. Если до нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет", - сказал Балицкий.

Он добавил, что работа по получению российских паспортов проходит системно и стабильно, очередь хотя и небольшая, но все еще сохраняется.

30 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила российским журналистам, что около 83% жителей "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей обратились за получением российского паспорта. Сейчас на территории регионов функционирует 28 "регистрационно-экзаменационных подразделений".

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