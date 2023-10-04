На захваченной россиянами территории Украины 3 августа пропала украинская журналистка Виктория Рощина.

Об этом сообщает Международный фонд женщин, а также издание "Украинская правда", внештатным автором которой является Рощина.

"Мы крайне обеспокоены ее безопасностью и призываем международное сообщество обратить внимание на эту ситуацию", - говорится в сообщении фонда.

Поехать на захваченную РФ территорию она решила через Польшу, куда отправилась 27 июля.

Последний раз выходила на связь 3 августа. Сказала, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не уточнила, где именно находится.

В марте 2022 года Рощину россияне уже удерживали 10 дней в Бердянске. Ее заставили записать видео об отсутствии претензий к российским спецслужбам. 22 марта 2022 года Рощина была освобождена и вернулась на подконтрольную Украине территорию.

В 2022 году она была удостоена премии "За мужество в журналистике".

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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