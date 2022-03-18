Журналистку "Громадського" Викторию Рощину, которая снимала видео и писала статьи из горячих точек востока и юга Украины все дни российско-украинской войны, задержали в Бердянске. Ее издание утверждает, что это сделала Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

Об этом сообщает "Hromadske.ua" в Facebook.

"12 марта мы не смогли связаться с Викторией. Как стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть по соображениям безопасности, на тот момент (момент задержания - Ред.) журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске. 16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержало ФСБ РФ. Теперь о ее местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении.

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