Экономика аннексированной Россией части Донбасса демонстрирует парадоксы.

Сейчас в "ДНР" и "ЛНР" наблюдается труднообъяснимый на первый взгляд процесс - рост цен на недвижимость. Что связано с ростом спроса на квартиры и, соответственно, наличием средств у тех, кто их покупает.

Также местные жители сообщают об оживлении сферы торговли и услуг.

Причина - "военные деньги". На территории "ЛДНР" прошла тотальная мобилизация. Соответственно, в каждой семье есть кто-то, кто воюет. А военные получают российские зарплаты - от 190 тысяч рублей минимум. Плюс выплаты за убитых и раненных. В совокупности это очень большие деньги для региона. Особенно если сравнивать с уровнем дохода, который был у людей в "ЛДНР" до начала вторжения.

Подробнее читайте в статье "Страны".

Как дорожает жилье в "ДНР" и "ЛНР"

В Донецке и Луганске заметно дорожает недвижимость.

Если раньше за 10 тысяч долларов можно было купить квартиру в самом центре Донецка, то теперь за такие деньги продают 32-метровую однушку на Путиловке (район аэропорта), которая обстреливается беспрерывно.

Жилье размером побольше или в более хороших районах теперь в разы дороже.

65-метровая трешка на Прожекторной в Буденновском районе (ближе к окраине города и дальше от линии фронта), в которой даже нет ремонта, выставлена на продажу за 41 тысячу долларов.

Жилье такого же размера в Калининском районе (ближе к центру и к линии фронта), с видом на реку Кальмиус и "Донбасс Арену", продают за 45 тысяч долларов.

58-метровая двушка в самом центре на бульваре Пушкина – 52,6 тысячи долларов.

Есть в Донецке и совсем роскошные варианты. Их рекламируют даже в ТикТоке на фоне взрывов.

"Продажа за 150 тысяч долларов. Винтовая лестница на второй этаж, гардеробная, кухня, два санузла, балконов штук шесть. Все это находится в самом центре Донецка: Ворошиловский район, улица 25-летия РКК, 18, дом-пирамида", - рекламирует объект риелтор.

В Луганске, где недвижимость всегда была дешевле, чем в Донецке, ситуация тем не менее похожая.

Двушку на окраинном квартале Гаевого со старым ремонтом в пятиэтажке продают за 26,5 тысяч долларов. Луганск, напомним, дальше от линии фронта, чем Донецк, и прилеты там случаются редко.

30-метровая однушка в Жовтневом районе Луганска, в которой, судя по фото, ремонт не делался никогда, предлагают купить за 14,9 тысяч долларов.

Неподалеку также обшарпанную 47-метровую двушку в хрущевке выставили на продажу за 23 тысячи долларов.

В тиктоке риэлторы Луганска также выкладывают рекламные объявления. Например, 55-метровую двушку на окраине Жовтневого района с условным евроремонтом предлагают за 34 тысячи долларов.

Если брать города Украины с сопоставимым населением, то там квартиры значительно дешевле.

В Луганске сейчас, по оценкам местных "властей", живет до полумиллиона человек, согласно объемам выпекаемого хлеба. Это чуть больше, чем было до начала событий 2014 года. Рост связывают как с переброской российских солдат, так и с наплывом беженцев из районов боевых действий.

При этом в Донецке, по утверждениям назначенного россиянами "мэра", сейчас около 600 тысяч человек - хотя в 2013 году проживало около миллиона. Главная причина - Донецк прифронтовой город, и постоянно подвергается обстрелам.

Тем не менее, в Донецке жилье, как видим, также существенно подорожало.

Откуда деньги?

Главный фактор появления денег у местного населения - военные выплаты мобилизованным и их семьям.

За несколько дней до полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года в "ДНР" и "ЛНР" начали массово мужчин забирать на фронт.

Этот процесс продолжался до осени прошлого года и был куда более тотальным не только, чем в России, но и в Украине. На многих предприятиях призвали до 80% сотрудников. По оценкам российских оппозиционных СМИ, совокупно было мобилизовано до 140 тысяч человек. Плюс еще десятки тысяч, которые к 24 февраля уже служили в "армейских корпусах" и других "силовых структурах" непризнанных республик. Итого под ружье было поставлено более 200 тысяч человек, проживавших на данной территории (при том, что общее ее население на конец 2021 года оценивалось примерно в 3,5 млн человек).

Поэтому практически в каждой семье сейчас есть кто-то, кто служит.

После аннексии украинских территорий 30 сентября 2022 года воюющих на стороне России жителей Донбасса сделали "военнослужащими РФ", и они стали получать российское довольствие.

Эти деньги периодически выплачиваются с задержками, но так или иначе они стали поступать. И средства по местным меркам немалые.

Минимальный доход рядового сейчас составляет 190 000 тысяч рублей (по выросшему курсу - 2000 долларов), офицера - от 200 тысяч, в среднем 240 000 рублей (2500 долларов).

Таким образом, в год зарплата рядового составляет 24 000 долларов, офицера - в среднем 30 тысяч долларов. Также существуют выплаты за ранение и гибель – 31,5 и 52,6 тысяч долларов соответственно.

Последний фактор является одним из тех, который влияет на рост спроса и цен на недвижимость.

Хотя есть и другие причины.

Вырос спрос не только на покупку, но и на аренду жилья. Сейчас в "ДНР/ЛНР" часто приезжают на работу жители из российских регионов, преимущественно на стройки и дорожные работы. Часто квартиры им снимают работодатели.

Еще один фактор - жители аннексированных территорий, получившие паспорт РФ, могут оформить российский материнский капитал. Он полагается семьям, в которых начиная с 2007 году родился второй ребенок (таким детям сейчас 16 лет) и семьям на первого и последующих детей с 2020 года. Круг получателей оказался довольно большой, размер выплат в пересчете на доллары - 6200 и 8160.

По словам наших собеседников, улучшение жилищных условий - пункт, который в помощью доходов своих мужчин-военных так или иначе планируют решить абсолютно все семьи. Правда, по-разному.

Часть - купить квартиру или дом в "республиках", часть - в России, куда планируют переехать всей семьей после возвращения мужчин с войны.

Отметим, что на гражданских специальностях в "ЛДНР" платят в разы меньше, чем военным. Хотя и там в ряде отраслей зарплаты подросли - например, в строительстве, которое развернули россияне как в Мариуполе, так и в других местах.

К примеру, разнорабочий на стройке получает от 90 тысяч рублей (950 долларов), это более чем в два раза больше, чем у квалифицированного инженера на машиностроительном заводе - от 40 000 рублей (420 долларов). Горнорабочие на шахтах получают 30 000-40 000 рублей (на День шахтера им обещали поднять зарплату до 40-50 тысяч рублей), водитель категории Е - от 90 000 рублей (920 долларов), врач-стоматолог - от 45 000 рублей (473 долларов).

"ДонМак" больше не роскошь

Оживился спрос не только на рынке недвижимости.

По словам жителей "ДНР", с которыми поговорила "Страна", больше всего бросается в глаза то, как выросло число посетителей в кафе, ресторанах и развлекательных центрах.

"Весомую долю в общем количестве клиентов составляют жены военных", - рассказал нам работник из сферы торговли Донецка.

"Раньше мы ходили в кафе два-три раза в год: на день рождения ребенка, на новогодних праздниках и один раз всем коллективом. Сейчас мы с сыном ходим в кафе один раз в неделю на выходных. На этой неделе - роллы, на следующей неделе - пицца, еще через неделю - "Макдональдс" (так местные жители называют "ДонМак" - ресторан, работающий на месте бывшего "Макдональдса" - Ред.). Это сейчас мы уже привыкли, а сразу было дико - никакого праздника нет, а мы пошли есть суши, как в фильмах", - рассказала дончанка Виктория, муж которой на войне уже полтора года.

По словам девушки, с первой зарплаты мужа она купила себе платье в "дорогом магазине" - в "Золотом кольце".

В то же время многие жители жалуются на слабый ассортимент во всех магазинах и низкое качество еды во многих кафе и ресторанах, где раньше можно было вкусно поесть. Связывают это с кадровым голодом в этих сферах (да и в остальных он высок из-за новой волны эмиграции после начала полномасштабной войны).

Расширился перечень услуг, предоставляемых в сфере красоты.

Ранее самыми распространенными были маникюр и педикюр с покрытием, татуаж бровей и наращивание ресниц. Многие женщины в Донецке давно пошли зарабатывать в эту сферу из-за проблем с обычной работой.

Но сейчас в регион пришли более сложные процедуры - такие как уколы ботокса и наращивание волос. Стоят они около 5 и 15 тысяч рублей соответственно (около 53 и 159 долларов).

В числе приобретений, которые появились в домах военных после "мобилизации": новые смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные колонки, плазменные телевизоры и другая бытовая техника.

Две наши собеседницы за последний год сдали на права и теперь водят машины: одна - воюющего мужа, вторая - купила собственную.

Также многие позволили себе в этом году поехать на отдых. География - от Азовского моря до Крыма и черноморских курортов РФ.

Цены выше, чем в Москве

Возросшие доходы отразились на ценах не только на квартиры.

Их рост довольно ощутимый на все - от сферы услуг до продуктов питания. Из-за него в Донецке и Луганске, как и в России, уже появились социальные товары - продукция из российской продуктовой корзины по низкой цене.

Все остальные товары стоят в среднем на треть больше, чем соседних российских регионах, и даже выше, чем в Москве. Например, сырокопченая колбаса стоит дороже 1000 рублей (10,5 долларов) за килограмм.

Среди изменений ассортимента заметен рост доли белорусской молочки: масло, йогурты, сыры, пудинги, творожки. По словам наших собеседников, эти товары дороже и качественнее и местных, и российских продуктов, но их теперь могут себе позволить больше людей.

Впрочем, при возможности жители "ЛДНР" предпочитают отовариваться в России - там ниже цены и больше выбор.

Тем более, что после аннексии россияне упростили пересечение границы.

Жители Донецка рассказали "Стране", что раз в месяц с зарплаты ездят в РФ за продуктами, моющими средствами и одеждой. Основные направления - Матвеев Курган (120 км от Донецка) или Таганрог (170 км от Донецка).

Ростов-на-Дону дальше - свыше 200 километров, поэтому туда отправляются в основном за какими-то услугами либо для развлечений. Например, аквапарк в Ростове пользуется популярностью в Донецке, туда регулярно возят детей.

В России же заправляются и бензином: и полный бак, и в канистры. В Донецке А-95 стоит 67 рублей/литр (0,7 долларов), в Ростове - 58 рублей/литр (0,6 долларов).