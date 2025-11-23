Когда в последние дни пресса и политики пишут и заявляют, что Зеленский оказался в тяжелейшем положении, они недалеки от истины.



С одной стороны, коррупционный скандал колоссально подорвал внутриполитические позиции Зеленского.



С другой стороны, ему выдвинут ультиматум Трампом - до четверга согласиться с мирным планом под угрозой лишения любой поддержки в случае отказа.



В связи с этим, перед президентом Украины вырисовывается два варианта и оба для него плохие.



Первый – согласиться на план Трампа, предусматривающий вывод украинских войск из Донбасса и другие уступки. И столкнуться затем с труднопредсказуемой реакцией внутри страны, когда к обвинениям в коррупции добавятся еще и обвинения в госизмене.



Второй – отказать Трампу и потерять американскую поддержку. Это еще более ухудшит ситуацию для Украины на поле боя. И, в совокупности с коррупционным скандалом, даст новый импульс кампании против Зеленского с призывом уйти в отставку из-за провалов по всем направлениям.

Судя по утечкам в западных СМИ, Зеленский не исключает для себя первый вариант (согласие на план). Судя по его обращению в пятницу не исключает и второй (отказ Трампу).



Однако, судя по многочисленным сигналам и публичным заявлениям, наиболее оптимальным он видит "третий путь", при помощи которого хочет решить одновременно не только проблему с мирным планом, но и с коррупционным скандалом.



Суть "третьего пути" – убедить Трампа самому изменить свой план, убрав оттуда те пункты, против которых выступает Киев. При этом Путин уже дал понять, что, в случае внесения правок в план Трампа Украиной, он его не примет.

Нет 100% гарантий, к слову, что он его примет план в нынешнем виде. Но если его подредактируют по ключевым пунктам (в духе, например, предложений Европы), то вероятность отказа Кремля возрастает многократно.



Если план будет Трампом изменен и Кремль его отвергнет, то Зеленский и Европа смогут вновь обвинить Россию в нежелании завершать войну и призвать США усилить давление на РФ, ужесточить санкции, увеличить поставки оружия и т.д.



Схема эта имеет и внутриполитическое преломление.



Борьба за изменение мирного плана Трампа будет превращаться в главную тему всей информповестки Украины, отодвигая на второй план коррупционный скандал. В этой борьбе Зеленского поддерживают европейские лидеры, ведущие западные СМИ.

Соответственно, их внимание к делу Миндича также, по крайней мере на время, спадет. В политкругах уже ходят слухи, что НАБУ прекратила публиковать новые материалы по делу по настоянию европейцев, чтоб не "качать" в ходе переговоров с США внутреннюю ситуацию.



И если Трампа действительно удастся убедить изменить план (или хотя бы отсрочить срок ультиматума на неопределенное время), то это будет представлено как большая победа Зеленского. И не только Зеленского, но и всей команды переговорщиков.

Не случайно главой делегации он назначил Ермака, которого сейчас требуют уволить. Также в делегацию включен и секретарь СНБО Умеров, который является фигурантом дела НАБУ против Миндича.



И если в результате переговоров план Трампа смогут изменить, то, безусловно, Зеленский будет это использовать как для восстановления своего влияния внутри страны, так и для того, чтоб вывести из-под удара Ермака и Умерова, представив их "сверхэффективными переговорщиками".



И затем, опираясь на это, попытаться нанести удар по тем сила внутри Украины, кто сейчас раскручивает коррупционный скандал.



Сработает ли такой расчет или нет – неизвестно. Но для того, чтоб вообще до этого этапа дошло дело, нужно, как минимум, чтоб Трамп согласился изменить свой план, внеся правки Киева и Европы. Или хотя бы отсрочил свой ультиматум. И, тем самым, вывел украинские власти из-под угрозы прекращения поддержки США.



Насколько это вероятно?



На 100% исключать нельзя. Из Вашингтона идут противоречивые сигналы.

Одни источники пишут, что Трамп и его команда настроены жестко и будут требовать от Киева и европейцев до четверга принять план в его нынешнем виде. Другие – что далеко не все в окружении Трампа этот план одобряют, а многие ключевые люди в его администрации в подготовке этого плана вообще не участвовали и о нем ничего не знали.

Сам Трамп в один день вполне однозначно говорит, что Зеленский должен принять его план, иначе настанут последствия. В другой день говорит, что это предложение еще не окончательное.



Кроме того, переговорщики, которые сейчас продвигают новый мирный план, связаны с вице-президентом Вэнсом. При этом сам Вэнс имеет внутри команды Трампа сильного внутреннего противника-конкурента в лице госсекретаря Марка Рубио. Причем последний считается сторонником более жесткого подхода к России (правда, сам Рубио публично план поддержал).



Наконец, план уже критикует часть республиканцев. Особенно те из них, кто связан с ВПК. Естественно, против плана выступает и Демпартия США, конгрессмены от которой уже призывают Зеленского "потерпеть всего один год" до того момента, как демократы вернут контроль над Конгрессом на выборах в следующем году.



И плюс большинство европейских стран также требуют изменения плана.



Используя все эти рычаги Зеленский действительно может попробовать переубедить Трампа и добиться внесения изменений в план, либо просто затянуть процесс на неопределенное время.



Тем более, что за последние месяцы президент США уже неоднократно резко менял свою точку зрения по Украине (о феномене "качелей Трампа" мы подробно писали в отдельном материале).



Однако, есть и немало факторов, которые могут подвигнуть Трампа на этот раз продолжить взятую им линию по давлению на Киев.



Во-первых, как писалось выше, внесение правок в план Трампа с большой долей вероятности будет означать отказ Путина его принимать. А значит - и перспективы мирного урегулирования в обозримом будущем почти обнуляются.



Во-вторых, судя как по заявлениям самого Трампа, так и по утечкам в СМИ о разговоре американских представителей с европейцами в Киеве, в Вашингтоне все более утверждается точка зрения, что ход войны идет не в пользу Украины и далее условия мира будут еще хуже для Киева (и для Запада) и еще лучше для Москвы.

А потому нет никакого смысла далее затягивать боевые действия и нужно их заканчивать на предложенных Трампом условиях. Характерно, что даже считавшийся наиболее "проукраинским" в команде президента США Келлог также высказался в поддержку плана из-за "катастрофических потерь Украины".



В-третьих, Путин постоянно продвигает линию, что они с Трампом уже принципиально все согласовали на Аляске по контурам соглашения. И теперь, представляя новый мирный план и принуждая его принять Киев, Трамп "выполняет достигнутые договоренности".

Если же Трамп решит этот план существенно изменить в ключевых пунктах по настоянию Зеленского и Европы, то, в логике Путина, это будет "кидком". А значит "зачем тогда вообще о чем-то договариваться с Трампом, если он не выполняет, то, что им было обещано"?

Потенциально это может привести к резкому росту напряженности между Россией и США, которая до сих пор сдерживалась наличием у обеих сторон надежд на успех переговорного процесса. Особенно риск возрастет, если Вашингтон продолжит наращивать санкционное давление на РФ, и оно начнет сильно сказываться на российской экономике и бюджете.

Или же если американцы дадут Украине новые виды вооружений типа "Томагавков". По поводу последних из России уже звучали угрозы ядерного удара. Которые, впрочем, на Западе традиционно публично называют блефом. Но, как неоднократно писали СМИ, в реальности для властей США всегда (и при Байдене, и при Трампе) вопрос недопущения ядерной войны с Россией был одним из самых главных при определении политики в отношении Украины.

Само по себе затягивание войны увеличивает риски вовлечения в нее США и (особенно) Европы. Соответственно, и риски ядерного конфликта повышаются. А в случае провала нынешней попытки завершить войну в Украину риски эти, по описанным выше причинам, возрастут еще более.

Поэтому пока трудно предсказать какое итоговое решение примет Трамп – менять план по просьбе Киева и Европы (как вариант - перенести ультиматум на более дальний срок) или же настаивать на его согласовании до четверга в действующей редакции.

Единственное, что может гарантированно помочь Зеленскому реализовать его схему - это отказ РФ принимать мирный план Трампа в его нынешнем виде ещё до 27 ноября (то есть, ещё до того как Зеленский успеет сказать Трампу "да" или "нет"). В таком случае вопрос "принуждения Киева к принятию плана" отпадет сам собой и встанет вопрос о "принуждении Москвы".

Однако Кремль, как следует из недавних заявлений Путина, пока придерживается другой линии - дождаться, согласится ли на план Зеленский и не изменит ли план сам Трамп, и только после этого начать его предметное обсуждение. Хотя, в СМИ прошла информация, что американцы хотят проговорить с РФ условия плана уже в ближайшие дни. Но ещё точно неизвестно - имеется ли в виду срок до четверга или после (ранее проходила информация, что американская делегация собирается в Москву в конце недели - то есть, уже после 27 ноября).



Если Трамп выберет вариант настаивать на плане в нынешнем виде, то тогда Зеленский действительно окажется перед крайне непростым выбором – получить большие проблемы внутри страны, либо получить большие проблемы с Трампом и на фронте, а в перспективе - и проблемы внутри страны, и ещё худшие условия мира.