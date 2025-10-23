Вчера президент США Дональд Трамп совершил свой очередной разворот. Он объявил, что откладывает встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, потому что тот явно не готов выполнить его главное условие: остановить войну в Украине по линии фронта.



Также республиканец ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ "Лукойла" и "Роснефти".



Кроме того, СМИ опубликовали информацию, что США разрешили удары британскими и французскими ракетами Storm Shadow по территории РФ. Правда, потом Трамп ее опроверг. Но сделал это несколько двусмысленно, заявив, что не знает, что с этими ракетами делает Украина.



Что все это означает?



Мы наблюдаем все те же качели Трампа, о которых "Страна" уже подробно писала.



Восстановим хронологию событий.



В середине августа прошла встреча Путина и Трампа в Анкоридже, накануне которой президент США грозил Москве и покупателям ее энергоносителей жесточайшими санкциями. Но против этого выступили Индия и Китай. После встречи с Путиным Трамп о санкциях уже не говорил, а заявил о блестящих итогах переговоров. На них, по данным СМИ, Путин изложил свои условия: передача под контроль РФ всего Донбасса и заключение не перемирия, а сразу полноценного мирного договора, до этого же боевые действия будут продолжаться. Причем, как писали многие медиа, Трамп в общем и целом с этими условиями согласился.



Правда, касательно передачи Донбасса сам Трамп своего согласия не подтверждал. Но с тем, что нужно сразу готовить мирный договор, а не заключать предварительно перемирие, президент США согласился вполне официально, несколько раз объявив об этом публично. Именно это имел в виду глава МИД РФ Сергей Лавров, когда утверждал, что перемирие по линии фронта "противоречит достигнутым в Анкоридже соглашениям".



Затем Владимир Зеленский и европейские лидеры категорично отвергли эти условия, а в прессе поднялся большой шум на тему якобы капитуляции Трампа перед Путиным.

Параллельно над переубеждением Трампа активно работали "ястребы", а также нефтегазовое и военно-промышленное лобби в Республиканской партии, которые призывали его вести более жесткую линию в отношении Москвы, чтобы вытеснить с рынка российские энергоносители и продать Украине побольше оружия за европейские деньги.



Трампа усиленно обрабатывали в течение месяца, и в конце концов он резко поменял свою позицию: раскритиковал Путина, заявил, что тот проигрывает в войне, снова заговорил о санкциях и пообещал подумать над передачей Украине "Томагавков".



Неделю назад, когда в США уже вылетал полный надежд получить "Томагавки" Зеленский, Трамп провел телефонный разговор с Путиным и вновь резко поменял свою точку зрения. Он дал понять, что ни "Томагавки", ни санкции теперь не ко времени, потому что нужно проводить переговоры. И на следующей день отказал Зеленскому практически по всем пунктам.



При этом, судя по утечкам в СМИ, ничего нового Путин Трампу не обещал, фактически повторив все то, о чем говорил на Аляске. Однако глава Кремля мог озвучить некие угрозы на случай, если "Томагавки" поставят Украине. А до разговора в Москве давали понять, что может начаться и ядерная война, если Украина ударит "Томагавками".



Поэтому Трамп оставил тему "Томагавков" и объявил о подготовке встречи с Путиным. А также, если верить СМИ, принялся оказывать давление на Зеленского с требованием отдать России весь Донбасс.



Но затем события начали разворачиваться по уже хорошо знакомому сценарию. Зеленский отказал Трампу, затем через европейцев или напрямую слил в СМИ информацию о встрече с крайне негативными для президента США акцентами. В медиа поднялась новая кампания с утверждениями о том, что Путин переиграл Трампа, а тот снова капитулировал.



И уже через несколько дней Трамп совершил очередной разворот, поменял риторику и отложил встречу с Путиным, объявив о мерах давления на Москву с целью побудить ее согласиться на прекращение огня по линии фронта.

Правда, при этом он развернулся не на 180 градусов, как обычно, а примерно на 45. Потому что предпринятые им меры далеки от ожидаемых от него Зеленским и европейцами на прошлой неделе, то есть до предыдущего разворота. Трамп еще раз дал понять, что "Томагавки" давать не будет, и не ввел вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей. Однако ввел ограничения против "Роснефти" и "Лукойла", которые, безусловно, болезненны. Но не настолько, как могли бы быть вторичные санкции. По оценкам СМИ, пусть и не без проблем, но РФ научится обходить и их. Кроме того, из-за санкций начали расти цены на нефть, что отчасти будет компенсировать потери Москвы.

Что касается ракет Storm Shadow, то даже если Трамп и дал разрешение на удары ими по РФ, они все равно не смогут, в отличие от "Томагавков", бить в глубину территории РФ, создавая, как и раньше, проблемы только в приграничных регионах.

Безусловно, нельзя исключать, что в будущем США могут предпринять и более жесткие меры. Однако и Россия сможет сыграть на повышение ставок, что вчера продемонстрировал Путин, проведя тренировку ядерных сил. В таком случае Трампу придется либо снова отступать, как после недавнего разговора с Путиным, либо самому повышать ставки с риском начала ядерной войны.

Существует ли вероятность того, что Путин согласится на прекращение огня по линии фронта? Для России это было бы победой с фактической фиксацией контроля над 20% украинской территории, возможным снятием санкций США и признанием Вашингтоном российского статуса Крыма. Да и внутри РФ, как показывают опросы, большинство населения такой вариант поддерживают. Тем более что усталость от войны и вызванные ею и санкциями экономические проблемы в России постепенно нарастают.



Однако Кремль сам себе ограничил пространство маневра постоянным повторением своих условий. Кроме того, судя по всему, там считают, что перелом на фронте в пользу России возможен (после чего, как, вероятно, рассчитывают в Москве, Киев будет вынужден принять все ее условия), а проблемы в экономике не рассматривает как критические. А если Трамп и Запад все-таки попытаются предпринять меры, которые создадут действительно большие проблемы, то в РФ вновь могут прибегнуть к ядерным намекам и игре на повышение ставок.



В такой ситуации Путин может согласиться на остановку войны по линии фронта, лишь получив от Трампа нечто гораздо большее, чем то, что Вашингтон уже предлагает. Например, признание российскими всех захваченных украинских территорий, отмену всех санкций, прекращение поставок оружия Украине и т.д. Но далеко не очевидно, что Трамп сможет или захочет это дать.



Таким образом, ситуация снова зависла: война продолжается, Запад и РФ пока воздерживаются от резких шагов, создающих угрозу глобальной эскалации, хотя и продолжают усиленно ими друг друга пугать, что сохраняет риск резкого обострения.



Параллельно Трамп делает ставку на договоренности со странами глобального Юга о прекращении закупок российской нефти и газа в качестве рычага давления на Путина.

В этом плане знаковой будет запланированная на следующую неделю встреча Трампа и Си Цзиньпина. Президент США уже сказал, что будет требовать от Китая прекратить закупки российских энергоносителей. Но согласится ли на это КНР, неведомо. До сих пор Пекин отказывался идти на такой шаг. Кроме того, неизвестно, чем вообще закончатся переговоры Китая и США, так как противоречия между двумя странами крайне острые.

И если глобальных договоренностей между Пекином и Вашингтоном достигнуто не будет, то это тоже может сказаться на войне в Украине – в виде увеличения китайской помощи Москве.