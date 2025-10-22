В Будпеште уверены, что новая встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина состоится, вопрос лишь в сроках.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерской телекомпании М1.

"Нет никаких сомнений в том, что новая встреча президентов России и США состоится. Единственный вопрос, связанный с этим, заключается в сроках проведения встречи на высшем уровне", – сказал после переговоров с госсекретарём США Марко Рубио в Вашингтоне.

По словам Сийярто, Рубио "чётко сказал, что встреча должна принести реальные результаты, которые стали бы обнадёживающими и могли бы принести долгосрочный устойчивый мир в Центральной Европе".

Сийярто также заявил, что его поезка в США прошла "в отличной атмосфере и продлилась дольше, чем было запланировано".

Ранее Орбан сообщил о продолжении подготовки встречи Трампа и Путина.

"Подготовка к встрече продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы её проведём", – написал венгерский премьер в соцсети.

Перед этим в Wall Street Journal писали, что США и РФ продолжат работу для встречи Трампа с Путиным.