Новости о том, что саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште не будет, распространяются, чтобы сорвать его.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х.

"С того момента, как было объявлено о проведении саммита мира в Будапеште, было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы его не произошло. Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими между войной и миром. Одна и та же история почти перед каждым заседанием Европейского совета, перед решениями о санкциях или о Европейском фонде мира. Ничто не ново под солнцем. На этот раз все будет по-другому. Пока саммит не состоялся, ожидайте волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет", – написал дипломат.

В свою очередь спикер МИД РФ Мария Захарова назвала "инфобалаганом" сообщения о срыве встречи Путина и Трампа в Будапеште.

"Настоящий инфобалаган партии войны", – заявила она.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев сообщил, что подготовка к саммиту Россия - США в Будапеште продолжается.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что решение по встрече с Путиным или ее отмене пока не принято.

Трамп сказал, что решение о том, состоится ли российско-американский саммит в Будапеште, может последовать в течение пары дней.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Венгрии сорвалась, потому что госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что саммит вряд ли принесёт положительные результаты в мирных переговорах.

Также агентство Reuters сообщило, что Россия изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения с Украиной в закрытой ноте, направленной США. В неофициальном дипломатическом меморандуме, известном как non-paper, Москва повторила своё требование: установить контроль над всем Донбассом.