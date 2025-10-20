Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию британского издания Financial Times о том, что глава Белого дома Дональд Трамп в резкой форме призывал Владимира Зеленского отказаться от Донбасса для завершения войны, ругался и сбрасывал карты со стола.

Комментарий появился в соцсети Х.

"США продвигают мирный путь в Украине. Так почему же украинская делегация разглашает конфиденциальные переговоры Белого дома своим друзьям в ЕС/Великобритании и прессе?" - написал Дмитриев в Х.

Напомним, Financial Times в своей публикации ссылалась на европейских чиновников, "осведомленных о ходе переговоров" Трампа и Зеленского. Так как сами европейцы к этим переговорам не имели отношения, то получить информацию о том, что на них происходило, они могли только от непосредственных участников. Известно, что Зеленский сразу после разговора с Трампом проинформировал европейских лидеров о том, как прошли переговоры. О том, что после переговоров с Зеленским Трамп имел какие-либо контакты с европейскими политиками, не сообщалось.

Сам Трамп отрицает изложенную британской газетой информацию. Он заявил, что не давил на Зеленского по поводу Донбасса.

Подробнее о последствиях встречи в Белом доме мы писали в отдельном материале.