Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме призвал президента Украины Владимира Зеленского принять условия Кремля для завершения войны, предупредив, что российский лидер Владимир Путин заявил о намерении "уничтожить" Украину, если та не согласится.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Анонимные собеседники рассказали, что закрытые переговоры между президентами США и Украины неоднократно перерастали в "перепалку на повышенных тонах", при этом Трамп "постоянно ругался". По их словам, американский президент "отшвырнул" в сторону карты линии фронта, которые привёз Зеленский, и настаивал, чтобы украинский президент отдал весь Донбасс России.

По данным европейских чиновников, в ходе пятничной встречи, Трамп заявил Зеленскому о необходимости заключить соглашение, поскольку "если [Путин] захочет, он тебя уничтожит".

То, что заявил Зеленскому Трамп "разрушило надежды многих европейских союзников Украины на то, что его можно будет убедить увеличить поддержку Киеву".

"Три других европейских чиновника, знакомых с обсуждениями в Белом доме, подтвердили, что Трамп большую часть встречи читал Зеленскому нотации, повторяя аргументы Путина и призывая украинского президента принять российское предложение. "Зеленский был крайне негативен после встречи", а европейские лидеры "не питают оптимизма, но действуют прагматично, обдумывая свои дальнейшие шаги", - пишет издание.

По информации Financial Times, за день до встречи, в четверг, Путин сделал Трампу новое предложение: Украина должна отказаться от территорий Донбасса, которые сейчас остаются под её контролем, в обмен на небольшие участки на юге – в Херсонской и Запорожской областях.

При этом "в итоге Киеву удалось склонить Трампа к поддержке идеи заморозки нынешней линии фронта", поскольку передача оставшейся под контролем ВСУ части Донбасса – "абсолютно неприемлемый вариант для Украины", пишет издание.

"Хотя Зеленскому в итоге удалось убедить Трампа поддержать идею прекращения огня по текущей линии фронта, встреча, прошедшая в крайне напряжённой атмосфере, продемонстрировав изменчивость позиции Трампа по войне и его готовность поддержать максималистские требования Путина", – говорится в статье.

Между тем Трамп допустил, что в рамках урегулирования конфликта Россия "что-то возьмет" из захваченных в Украине территорий.

Заявление президента США прозвучало в эфире телеканала Fox News.

На вопрос журналиста, не готов ли Путин закончить войну, "не забирая значительную часть украинской территории", Трамп ответил: "Ну, он что-то возьмёт. Понимаете, они воевали, и у него есть много территорий. Ну, если говорить прямо — он выиграл определённые территории."

Также Трамп заявил, что уверен в своей способности урегулировать конфликт в Украине.

По его словам, у США и России "огромный потенциал для торговли", который можно реализовать после окончания войны.

Кроме того, глава Белого дома объяснил, почему отказал Зеленскому в новых поставках оружия.

"Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать", - сказал Трамп.

"Я очень хорошо относился к Зеленскому и Украине, но я не могу подвергать риску США", - добавил американский президент.

Ранее СМИ писали, что в ходе встречи в Вашингтоне спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф призвал Зеленского вывести войска из Донецкой области.

Напомним, в сегодняшнем обращении Владимир Зеленский ответил отказом на требования Москвы о сдаче Донбасса РФ.

Что будет дальше после встречи Трампа с Зеленским, мы анализировали в отдельном материале.