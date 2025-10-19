Уиткофф требовал у Зеленского согласиться с уступками Путину по Донецкой области - Washington Post
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в пятницу требовал у президента Украины Владимира Зеленского согласиться с уступками Владимиру Путину по Донецкой области.
Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.
По информации издания, Уиткофф считает регион русскоязычным.
"Уиткофф во время встречи в Зеленского и Трампа давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка, отмечая, что регион в основном русскоязычный", - пишет издание.
В этой же статье оно сообщало, что Путин во время последнего разговора с Трампом повторил своё требование о передаче России всей территории Донецкой области.
Напомним, западные СМИ писали, что после встречи с Зеленским у Трампа сложилось впечатление, что в Украине не хотят мира и стремятся к эскалации.
Дальнейшие сценарии развития ситуации мы анализировали в отдельном материале.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.