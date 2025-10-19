Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в пятницу требовал у президента Украины Владимира Зеленского согласиться с уступками Владимиру Путину по Донецкой области.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

По информации издания, Уиткофф считает регион русскоязычным.

"Уиткофф во время встречи в Зеленского и Трампа давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка, отмечая, что регион в основном русскоязычный", - пишет издание.

В этой же статье оно сообщало, что Путин во время последнего разговора с Трампом повторил своё требование о передаче России всей территории Донецкой области.

Напомним, западные СМИ писали, что после встречи с Зеленским у Трампа сложилось впечатление, что в Украине не хотят мира и стремятся к эскалации.

Дальнейшие сценарии развития ситуации мы анализировали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.