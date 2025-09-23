Власти Украины должны помогать своим гражданам на оккупированных территориях и обеспечить Донецк водой.

С таким заявлением в эфире Ютуб-канала "Суперпозиция" выступил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Ради спасения наших людей объявить, например, водное перемирие на территории, где проходит канал Северский Донец, в котором заключается вся причина и проблема. Мы готовы как сторона, которая заботится о своих гражданах, находящихся в оккупации, о чём не могут позаботиться россияне, провести инвентаризацию оборудования с нашей стороны. Если россияне пустят, то и с той стороны. Если нет — пусть они на той части линии фронта, которую контролируют, проведут обследование оборудования. Мы готовы найти совместное решение, чтобы провести необходимые ремонты, реновации и пустить воду, обеспечить ею людей, а после этого объявить эту зону вместе демилитаризованной", - предложил Андрющенко.

Также он считает, что украинская власть должна поддерживать коммуникацию с людьми, которые находятся на оккупированных территориях, обращаться к ним напрямую, проявлять внимание.

Отметим, что в Украине есть и другой взгляд на эту проблему. Так, телеведущий Дмитрий Гордон призывал страдающих от дефицита воды жителей Донецка пить мочу.

Напомним, главная причина проблем с водой в Донецке - это прекращение работы канала Северский Донец-Донбасс после начала полномасштабной войны. Часть русла канала контролирует РФ, часть - Украина (в том числе гидротехнические сооружения у истоков канала на Северском Донце), часть представляет собой линию фронта.

Что происходит с водой в Донецке, мы разбирались в отдельном материале.