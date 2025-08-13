Инструктор по тактической медицине и домедицинской помощи Савва Чуйков рассказал, в каких условиях готовят пополнение для украинской армии. По его словам, на полигонах нет ни воды, ни туалетов.

Об этом Чуйков заявил в эфире проекта "Донбасс. Реалии" ("Радио Свобода").

"Условия на полигонах ужасающие, бесчеловечные. Банально, нет туалетов – все ходят какать прямо в лес, посадку", - сказал военный медик.

По словам Чуйкова, на полигонах нет учебных классов.

"Это помещение из фанеры, картона и профнастила, которое на солнце нагревается до +80 градусов, а зимой там холодно. Кран с водой в километре, привезти воду невозможно – только пешком уходить. Должны быть подземные укрытия, подземные классы", – добавил он.

Ранее в Раде говорили, что инструкторы учебных центров ВСУ жалуются на присылаемых из ТЦК мобилизованных.

Война в Украине идет 1267-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

