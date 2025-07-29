Украинские военные в Константиновке Донецкой области жалуются на нехватку личного состава.

Об этом заявил командир 93-й отдельной механизированной бригады Василий, его словам передает CNN.

Как сказал военный, ему уже восемь месяцев не присылали пополнение.

"У нас катастрофическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война для них закончилась. Старые кадры остались, они устали и хотят замены, но замены никто не даёт. Мы устали. Все устали от этой войны, и я считаю, что другие страны тоже устали нам помогать", - отметил военный.

Также он затронул тему освещения событий на фронте в официальной документации. По его информации, "многое не сообщается и скрывается", а серьезной проблемой является плохая коммуникация с передовой о сути военных проблем.

"Мы не сообщаем многое нашему государству. Наше государство не сообщает многое народу", - считает Василий.

Ранее командир полка К-2 Кирилл Верес в интервью "Украинской правде" заявил, что на фронте сложилась катастрофическая ситуация с неправдивыми докладами об обстановке.

До этого военный паблик Deep State писал, что командиры подразделений ВСУ докладывают вышестоящему начальству лживую информацию о ситуации в Днепропетровской области.