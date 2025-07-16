Командиры подразделений ВСУ докладывают вышестоящему начальству лживую информацию о ситуации у Днепропетровской областей, где россияне активно продвигаются, занимая лесопосадки, сёла и позиции.

Об этом пишет телеграм-канал Deep State.

"Значительной составляющей успеха врага остаётся ложь с мест в докладах о реальном положении дел, что мешает адекватно оценивать риски и реагировать на изменения обстановки на высшем уровне. И это огромная проблема, которая несёт за собой катастрофические последствия", - считает канал.

По его данным, сейчас весь участок от Алексеевки до Новополя находится под давлением россиян. Активной остаётся ситуация в районе посёлка Дачное Днепропетровской области, куда войска РФ постоянно пробираются с целью закрепиться и где ВСУ предпринимают усилия, чтобы не позволить им этого. Также напряжённая ситуация в Ялте у административной границы области, через которую также пытается прорваться РФ.

"Хаотическая ситуация" наблюдается на участке Новохатское – Поддубное – Мирное – Перебудова – Комар – Фёдоровка – Воскресенка. Канал отмечает, что это очень сложный участок, который сложнее всего анализировать.

Ранее сегодня Deep State сообщал, что россияне продвинулись на трех участках около границы Днепропетровской области.

Война в Украине идет 1239-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись к северу от Мирнограда, со стороны Разино, где "серая зона" подошла к городу Родинское. Также РФ снова продвинулась в Малиновке Запорожской области. На Новопавловском направлении россияне захватили село Богатырь, а также продвинулись в Алексеевке.

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