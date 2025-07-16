Армия РФ продвинулась на трех участках около границы Днепропетровской области. Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

В частности, сделали резкий рывок по трассе на Искру.

Под Покровском россияне обходят Удачное, приближаясь сразу к Молодецкому. Продвижений на этом участке у них не было довольно давно.

Также россияне расширили свой плацдарм в районе Мелового Харьковской области.

Война в Украине идет 1239-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись к северу от Мирнограда, со стороны Разино, где "серая зона" подошла к городу Родинское. Также РФ снова продвинулась в Малиновке Запорожской области. На Новопавловском направлении россияне захватили село Богатырь, а также продвинулись в Алексеевке.

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