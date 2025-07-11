Российские войска снова продвинулась в Каменском на Запорожском направлении, а также у границы с Днепропетровской областью.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

В частности, захвачена Ялта непосредственно на административной границе, а серая зона зашла в соседнее Новохатское.

При этом также подтвердилось продвижение на ряде других соседних участков.

В то же время на Константиновском направлении российская армия продвинулась в сторону Русиного Яра.

Напомним, накануне российские войска продвинулась в Торецке и соседней Леонидовке, что на Константиновском направлении Донецкой области. Также зафиксировано продвижение россиян примерно на четыре километра в направлении Боровой Харьковской области с северо-востока.

Война в Украине идет 1234-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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